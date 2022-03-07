Роналду улетел в Португалию, поняв, что не сыграет с «Сити». Это вызвало удивление среди партнеров по «МЮ»

не было в Англии, когда играл с «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, футболист отправился в Португалию, когда стало ясно, что он не сможет принять участие в игре. Португальца беспокоит бедро – он не был включен в заявку на матч.

Решение Роналду улететь на родину вызвало удивление в раздевалке манкунианцев, принимая во внимание значимость матча с .

Травмированные игроки не обязаны посещать матчи, но футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что присутствие Криштиану на стадионе могло быть полезным, учитывая его ауру и вклад в команду.

«Сити» снес «МЮ» – спасибо шикарным КДБ и Марезу. Легенды «Юнайтед» в бешенстве из-за такого разгрома