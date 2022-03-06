Анфиса Резцова об отстранении российских спортсменов: «Почему наш президент не реагирует? Почему не бьется за наш спорт?»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Может ли Кристина пойти на смену гражданства, если российских биатлонистов не допустят до международных стартов?

– У нее мыслей таких не было. Я не знаю, на эту тему не разговаривала. Надеюсь, что все это нормализуется. И она тоже надеется, что на следующий сезон мы уже будем выступать нормально. На этот сезон они уже успокоились. Ждут чемпионата России и поедут отдыхать куда-нибудь в теплые края. Честно говоря, про смену гражданства вопрос даже не стоял.

Думаю, что нет. Она патриот, также как и старшая дочка ( – Sports.ru). Ей было предложено выступать за Финляндию, так как она живет там. С той же Мякяряйнен. Но она сказала: «Нет, я человек России». Не знаю, как уж Кристи решит. Я думаю, что нет.

– Выступление в нейтральном старте – это нормальное решение в нынешней ситуации?

– Я выступала в 1992-м году без флага, без гимна. Мы знаем, что выступаем за Россию. В душе мы – россияне. Мы за честь своей страны выступаем. То, что нас всех сейчас лишили выступлений с флагом – это просто кощунство. Мы выступали под олимпийским флагом с пятью кольцами. Пять континентов, объединяющих спорт. Играл гимн страны, принимающей Олимпийские игры. Ничего сверхъестественного и сверхстрашного.

– Понятно.

– Я вот чего не понимаю. Когда наших в 2018 году не пускали на Олимпиаду в Корею, многие предлагали не ехать без флага и без гимна. Особенно депутаты выступали. Да кто вы такие? Вы когда-нибудь сами касались спорта? Сидите и деньги людские гребете. Я образно говорю. Еще и ребят не пускать. Может быть первые и последние Олимпийские игры у них. Как это не поехать? Они полжизни в этот спорт вложили, а эти депутаты так выступали. Вот это дико, что в нашей стране творится.

И на сегодняшний день, когда наших ребят отстранили от всех международных стартов, у меня вопрос: «Почему наш президент не реагирует? Почему он не бьется за наш спорт и за наших спортсменов?». Они-то не виноваты ни в чем. Вы разбираетесь в политических вопросах. Спортсмены то при чем? Тем более паралимпийцы. Ребята ущемленные в здоровье. Восемь лет они не выступают на Олимпиаде. И сегодня с ними не по-людски поступили. Это просто ужасно, что творится.

А конкретно по Кристине никаких разговоров не было. Сейчас она будет выступать в Тюмени на чемпионате России. А там уже как Бог даст, как сложится обстановка, – сказала Резцова.