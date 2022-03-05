Кубок мира. Гонка преследования. Херманн стартует первой, Экхофф – 2-й, Нильссон – 3-й, Эльвира Оберг – 7-й, Ульсбю-Ройселанн – 8-й

6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет женская гонка преследования.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Результаты Кубка мира по биатлону 2021/2022

Дата проведения 6 марта, 14.45

Стартовый лист