Кубок мира. Гонка преследования. Херманн стартует первой, Экхофф – 2-й, Нильссон – 3-й, Эльвира Оберг – 7-й, Ульсбю-Ройселанн – 8-й

6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет женская гонка преследования.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Результаты Кубка мира по биатлону 2021/2022
- Дата проведения
- 6 марта, 14.45
6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет женская гонка преследования.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Результаты Кубка мира по биатлону 2021/2022
|1
|Дениз Херманн
|2
|Тириль Экхофф
|3
|Стина Нильссон
|4
|Ханна Оберг
|5
|Анаис Шевалье-Буше
|6
|Ванесса Фойгт
|7
|Эльвира Оберг
|8
|Марте Ульсбю-Ройселанн
|9
|Мари Эдер (Лаукканен)
|10
|Линн Перссон
|11
|Каролине Кноттен
|12
|Ванесса Хинц
|13
|Паулина Фиалкова
|14
|Жюстин Брезаз-Буше
|15
|Милена Тодорова
|16
|Ида Лиен
|17
|Доротея Вирер
|18
|Жюлия Симон
|19
|Дуня Здоуц
|20
|Джессика Йислова
|21
|Анаис Бескон
|22
|Маркета Давидова
|23
|Аита Гаспарин
|24
|Галина Вишневская
|25
|Суви Минккинен
|26
|Лиза Тереза Хаузер
|27
|Моника Хойниш
|28
|Франциска Хильдебранд
|29
|Туули Томингас
|30
|Алина Стремоус
|31
|Анна Магнуссон
|32
|Франциска Пройс
|33
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|34
|Юлия Швайгер
|35
|Йоханна Скоттхайм
|36
|Джоанна Рид
|37
|Лена Хекки
|38
|Регина Ойя
|39
|Дидра Ирвин
|40
|Янина Хеттих
|41
|Байба Бендика
|42
|Люция Харватова
|43
|Эмили Калкенберг
|44
|Ева Пускарчикова
|45
|Самуэла Комола
|46
|Анастасия Толмачева
|47
|Селина Гаспарин
|48
|Хло Шевалье
|49
|Эмма Лундер
|50
|Полона Клеменчич
|51
|Клэр Игэн
|52
|Анна Мака
|53
|Юрие Танака
|54
|Лотте Лие
|55
|Сари Маеда (Фуруя)
|56
|Ивона Фиалкова
|57
|Сюзан Кюэльм
|58
|Федерика Санфилиппо
|59
|Мария Ременова
|60
|Наталья Кочергина