Кубок мира. Гонка преследования. Херманн стартует первой, Экхофф – 2-й, Нильссон – 3-й, Эльвира Оберг – 7-й, Ульсбю-Ройселанн – 8-й

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6 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет женская гонка преследования.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Результаты Кубка мира по биатлону 2021/2022

Дата проведения
6 марта, 14.45
Онлайн гонки

Этап 8, Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Дениз Херманн
2  Тириль Экхофф
3  Стина Нильссон
4  Ханна Оберг
5  Анаис Шевалье-Буше
6  Ванесса Фойгт
7  Эльвира Оберг
8  Марте Ульсбю-Ройселанн
9  Мари Эдер (Лаукканен)
10  Линн Перссон
11  Каролине Кноттен
12  Ванесса Хинц
13  Паулина Фиалкова
14  Жюстин Брезаз-Буше
15  Милена Тодорова
16  Ида Лиен
17  Доротея Вирер
18  Жюлия Симон
19  Дуня Здоуц
20  Джессика Йислова
21  Анаис Бескон
22  Маркета Давидова
23  Аита Гаспарин
24  Галина Вишневская
25  Суви Минккинен
26  Лиза Тереза Хаузер
27  Моника Хойниш
28  Франциска Хильдебранд
29  Туули Томингас
30  Алина Стремоус
31  Анна Магнуссон
32  Франциска Пройс
33  Ингрид Ланмарк Тандревольд
34  Юлия Швайгер
35  Йоханна Скоттхайм
36  Джоанна Рид
37  Лена Хекки
38  Регина Ойя
39  Дидра Ирвин
40  Янина Хеттих
41  Байба Бендика
42  Люция Харватова
43  Эмили Калкенберг
44  Ева Пускарчикова
45  Самуэла Комола
46  Анастасия Толмачева
47  Селина Гаспарин
48  Хло Шевалье
49  Эмма Лундер
50  Полона Клеменчич
51  Клэр Игэн
52  Анна Мака
53  Юрие Танака
54  Лотте Лие
55  Сари Маеда (Фуруя)
56  Ивона Фиалкова
57  Сюзан Кюэльм
58  Федерика Санфилиппо
59  Мария Ременова
60  Наталья Кочергина

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