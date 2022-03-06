Российский боец прокомментировал фотографии украинских боксеров и с оружием.

«Каждому человеку важно подумать о том, что он говорит и делает. Тем более, если вы берете в руки оружие, тем более, если вы являетесь лидером общественного мнения, если на вас смотрят другие.

Для меня это выглядит как с голой задницей на танк. В современных реалиях. Это не 50-е, не 60-е годы. Сейчас совершенно другое вооружение.

Если вы это показываете – вы даете пример другим. Усику и Ломаченко, которые взяли в руки оружие, я могу пожелать одно – остаться живыми. Сохраните семью, здоровье, и не наделайте глупостей, если уж вы взяли в руки оружие.

Не хотелось бы, чтобы они давали пример. По духу они такие же, как русские парни», – сказал Шлеменко.

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