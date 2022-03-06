НБА. «Бостон» примет «Бруклин», «Финикс» встретится с «Милуоки» и другие матчи

В воскресенье, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Бруклин» попытается прервать неудачную серию в гостевом матче с «Бостоном». Два прошлогодних финалиста НБА «Финикс» и «Милуоки» встретятся в очном противостоянии.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 марта, 21.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 6 марта, 23.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 7 марта, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 7 марта, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 7 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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