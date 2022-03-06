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    НБА. «Бостон» примет «Бруклин», «Финикс» встретится с «Милуоки» и другие матчи

    Теги Бостон Милуоки Бруклин Финикс НБА Баскетбол

    В воскресенье, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

    «Бруклин» попытается прервать неудачную серию в гостевом матче с «Бостоном». Два прошлогодних финалиста НБА «Финикс» и «Милуоки» встретятся в очном противостоянии.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    6 марта, 21.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Милуоки – Финикс
    Дата проведения
    6 марта, 23.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Кливленд – Торонто
    Дата проведения
    7 марта, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Мемфис
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Юта
    Дата проведения
    7 марта, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    7 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Новый Орлеан
    Дата проведения
    7 марта, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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