У «МЮ» 0 ударов по воротам «Сити» во 2-м тайме. Общая статистика ударов за игру – 5:24

не нанес ни одного удара по воротам «Манчестер Сити» во втором тайме игры .

Команда тренера уступила команде со счетом 1:4.

Все свои удары «красные дьяволы» нанесли в первом тайме: 5 в сторону ворот, 2 – в створ.

Во втором тайме у «МЮ» ноль ударов как в сторону ворот, так и в створ. При этом во втором тайме нанес 14 ударов в сторону ворот, 5 – в створ.

Общая статистика за матч по ударам – 24:5 в пользу «горожан», в створ – 10:2.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.