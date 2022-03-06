У «МЮ» 0 ударов по воротам «Сити» во 2-м тайме. Общая статистика ударов за игру – 5:24

«Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного удара по воротам «Манчестер Сити» во втором тайме игры АПЛ.
Команда тренера Ральфа Рангника уступила команде Пепа Гвардиолы со счетом 1:4.
Все свои удары «красные дьяволы» нанесли в первом тайме: 5 в сторону ворот, 2 – в створ.
Во втором тайме у «МЮ» ноль ударов как в сторону ворот, так и в створ. При этом «Ман Сити» во втором тайме нанес 14 ударов в сторону ворот, 5 – в створ.
Общая статистика за матч по ударам – 24:5 в пользу «горожан», в створ – 10:2.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.