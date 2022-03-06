У «МЮ» 0 ударов по воротам «Сити» во 2-м тайме. Общая статистика ударов за игру – 5:24

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ральф Рангник Футбол

«Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного удара по воротам «Манчестер Сити» во втором тайме игры АПЛ.

Команда тренера Ральфа Рангника уступила команде Пепа Гвардиолы со счетом 1:4.

Все свои удары «красные дьяволы» нанесли в первом тайме: 5 в сторону ворот, 2 – в створ.

Во втором тайме у «МЮ» ноль ударов как в сторону ворот, так и в створ. При этом «Ман Сити» во втором тайме нанес 14 ударов в сторону ворот, 5 – в створ.

Общая статистика за матч по ударам – 24:5 в пользу «горожан», в створ – 10:2.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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