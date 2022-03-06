«Локо» может получить техническое поражение в матче с «Химками». Кухта не отбыл дисквалификацию, полученную в Чехии («СЭ»)

может получить техническое поражение в матче с «Химками».

В стартовом составе московского клуба вышел нападающий , и это основание для протеста со стороны «Химок», так как форвард заработал дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

В игре 19-го тура между «Баником» и «Славией» Кухта сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота. За это судья удалил его. Форвард был дисквалифицирован на один матч.

Затем в чемпионате Чехии наступил перерыв, а Кухта перешел из в «Локомотив».

Статья 12 регламента ФИФА «Применение дисциплинарных санкций» гласит: «Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией». Существует специальная система уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и регистрации трансфера в системе, используемой ФИФА.

В связи с участием в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит присуждение поражения. Его может присудить КДК РФС, если «Химками» будет подан протест.

В статье 125 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного кодекса РФС сказано: «Протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов... Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте».