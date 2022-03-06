Игуаин о конце карьеры: «Игрок – это одноразовая бутылка. Опустошив, на нее наступают и выбрасывают»

Гонсало Игуаин высказался о жизни футболиста.

«Люди не представляют, что значит быть футболистом. Думают, нужно только играть в футбол и все, но у нас есть родители, как и у вас. И у нас случаются те же страдания, что и у всех.

Я буду далек от футбола, когда закончу карьеру. Очень далек. Буду наслаждаться игрой, пока продолжаю карьеру, но потом я даже не хочу приближаться к нему. Это очень грязная сфера. Это не боль и не разочарование, но я чувствую, что это не тот мир, в котором я хотел бы находиться.

Игрок – это одноразовая бутылка. Ее опустошают, а затем на нее наступают и выбрасывают. Игрока больше не существует, о тебе не вспоминают.

Когда ты начинаешь играть, то говоришь: «Вау, все прекрасно». Когда ты знакомишься с этой сферой лучше, то сталкиваешься со злом, завистью, ревностью... У меня уже есть самое важное – это жена и дочь. Зачем снова помещать себя в этот пузырь? Нет, я этого не сделаю.

Я сильно превзошел собственные ожидания, и я благодарен за все, что дал мне футбол, даже если за это пришлось заплатить большую цену: зло, постоянное осуждение.

Когда ты ребенок, то не можешь себе этого представить», – сказал в интервью Primer Impact форвард «Интер Майами», ранее выступавший за , , , и .