«ПСЖ» раздал продукты питания и средства гигиены 1000+ студентов, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Клуб организовал «Столовую солидарности» на «Парк-де-Пренс»

«ПСЖ» раздал еду и одежду студентам.

В субботу на «Парк-де-Пренс » прошла 11-я по счету акция по раздаче продуктов питания и средств гигиены более чем 1000 студентов, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Инициаторами мероприятия под названием «Столовая солидарности» выступили клуб «ПСЖ » и студенческие ассоциации Linkee и Studhelp, при поддержке компании BIC – главного спонсора.

На акции присутствовал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. Помогали волонтерам представители «ПСЖ» из разных видов спорта – Кельвин Рэй (дзюдо), Дайян Булемтафес (дзюдо), Янник Грин (гандбол) и Уоррен Заир-Эмери (футбол).

Каждый студент получил корзину весом в 7 кг с полезными продуктами и товарами первой необходимости: свежими и сушеными фруктами и овощами, готовыми блюдами, а также средствами гигиены. Продукты поступают из излишков, собранных из организаций общественного питания.

Кроме того, каждый участник мог получить одежду и набор письменных принадлежностей.

Фото: psg.fr