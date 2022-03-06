Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Салават», «Авангард» против «Ак Барса», «Динамо» в гостях у «Северстали»

«Авангард» примет «Ак Барс» в третьем матче серии Кубка Гагарина.
«Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Динамо» Минск – со СКА, а «Северсталь» с московским «Динамо».
1-й раунд
- Дата проведения
- 6 марта, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Счет в серии – 0-2
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «Балашиха-Арена»
Счет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 6 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Счет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 6 марта, 17.10, «Арена-Минск»
Счет в серии – 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.