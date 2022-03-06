Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Салават», «Авангард» против «Ак Барса», «Динамо» в гостях у «Северстали»

примет в третьем матче серии Кубка Гагарина.

сыграет с , «Динамо» Минск – со , а с московским «Динамо».

1-й раунд

Счет в серии – 0-2

Счет в серии – 2-0

Счет в серии – 2-0

Счет в серии – 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина