Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Салават», «Авангард» против «Ак Барса», «Динамо» в гостях у «Северстали»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Сибирь Северсталь СКА результаты Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Авангард» примет «Ак Барс» в третьем матче серии Кубка Гагарина. 

«Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым»,  «Динамо» Минск – со СКА, а «Северсталь» с московским «Динамо».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Сибирь – Салават Юлаев
Дата проведения
6 марта, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 0-2

Авангард – Ак Барс
Дата проведения
6 марта, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-0

Северсталь – Динамо Москва
Дата проведения
6 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-0

Динамо Минск – СКА
Дата проведения
6 марта, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные