FIG откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на груди

Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против россиянина Ивана Куляка

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди.

«FIG подтверждает, что обратится в Gymnastics Ethics Foundation (независимую комиссию по этике) с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», – сообщили в организации.

4 марта FIG решила отстранить российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Отстранение начнет действовать 7 марта.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира