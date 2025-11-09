Мостовой об игре «Спартака» и «Ахмата»: «Есть подоплека, Черчесов, интрижка. Красно-белые вынесли «Локо» и должны быть наверху с таким составом»

Александр Мостовой: в матче «Ахмат» – «Спартак» есть подоплека, есть Черчесов.

Александр Мостовой высказался о подоплеке матча Мир РПЛ «Ахмат» – «Спартак», который пройдет в воскресенье.

«Ахмат» был непонятен в начале сезона. Потом назначили Черчесова , сама команда нормальная, есть хорошие футболисты. Они по-любому будут в середине турнирной таблицы РПЛ .

Надеюсь, что «Спартак» поднимется в таблице. Игра с «Локомотивом» показала, «Спартак» их просто вынес. Да, можно сказать, что это Кубок.

Будет вдвойне интересно смотреть матч «Ахмат » – «Спартак», потому что есть подоплека, есть Черчесов. Будет интрижка. Потому что Черчесов тоже хотел в «Спартак» еще раз прийти. Если выиграют – все, если не выиграют – в принципе, ничего. Но «Спартак» с таким составом должен быть наверху таблицы РПЛ.

У «Спартака » все игроки здоровы после матча в Кубке России. Думаю, в один мяч «Спартак» выиграет у «Ахмата», может быть», – сказал бывший полузащитник сборной России.