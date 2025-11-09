«Милан» не проигрывает 11 матчей – 7 побед, 4 ничьих. Дальше – игра с «Интером»
«Милан» продлил серию матчей без поражений.
«Милан» не проигрывает 11 матчей подряд.
Сегодня команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Пармой» в 11-м туре Серии А (2:2), ведя по ходу матча со счетом 2:0.
Последнее поражение «россонери» было зафиксировано 23 августа – в матче с «Кремонезе» (1:2). С тех пор миланцы провели 11 игр во всех турнирах, одержав 7 побед и 4 раза сыграв вничью.
23 ноября «Милан» проведет дерби с «Интером».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
