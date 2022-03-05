Наталья Непряева досрочно выиграла Кубок мира-2021/22, если формат оставшихся гонок не изменится

Российская лыжница досрочно выиграла общий зачет Кубка мира. Она набрала 973 очка.

Сегодня в марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло ближайшие соперницы Непряевой – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хайди Венг – заняли 9-е и 10-е места соответственно и потеряли шансы на победу.

Ранее FIS отстранила россиян от соревнований на Кубке мира.

Положение в общем зачете может измениться, если будет изменен формат заключительного этапа Кубка мира по лыжам, который пройдет в Фалуне с 11 по 13 марта.

В рамках этапа в шведском Фалуне пройдут классические спринты, коньковые разделки, а также смешанные эстафета и командный спринт. Объединятся ли гонки в Фалуне в мини-тур (и добавится ли к розыгрышу 200 очков), пока неизвестно.

Кубок мира сам идет к Непряевой: финал отменили, а главная конкурентка снялась – но у FIS осталась опасная лазейка