Овечкин забил 764-й гол в НХЛ. До Ягра – 2 шайбы

Капитан набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сиэтлом» (5:2) и был признан первой звездой.

Россиянин забросил 764-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Третьим идет , на счету которого 766 голов. Второе место у Горди Хоу (801), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

В 55 матчах текущего сезона на счету Овечкина 68 (34+34) баллов.

Сегодня за 15:04 (2:59 – в большинстве) у форварда 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «0».