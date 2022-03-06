Овечкин забил 764-й гол в НХЛ. До Ягра – 2 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сиэтлом» (5:2) и был признан первой звездой.
Россиянин забросил 764-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
Третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 голов. Второе место у Горди Хоу (801), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).
В 55 матчах текущего сезона на счету Овечкина 68 (34+34) баллов.
Сегодня за 15:04 (2:59 – в большинстве) у форварда 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «0».