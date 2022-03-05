Руслан Малиновский: «Тимощук больше не легенда украинского футбола. За эти дни о его заслугах перед страной все забыли»

больше не считает легендой украинского футбола.

– Что касается Тимощука, не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но мне это удивительно.

Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно.

– Как он будет с этим жить?

– Не знаю. Но то, что он больше не легенда украинского футбола – это сто процентов будет так. За эти дни о его заслугах перед страной уже все забыли, – высказался хавбек «Аталанты» о тренере в эфире ютуб-канала «Футбол 1,2,3».