Руслан Малиновский: «Тимощук больше не легенда украинского футбола. За эти дни о его заслугах перед страной все забыли»

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Руслан Малиновский больше не считает Анатолия Тимощука легендой украинского футбола.

– Что касается Тимощука, не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но мне это удивительно.

Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно.

– Как он будет с этим жить?

– Не знаю. Но то, что он больше не легенда украинского футбола – это сто процентов будет так. За эти дни о его заслугах перед страной уже все забыли, – высказался хавбек «Аталанты» о тренере «Зенита» в эфире ютуб-канала «Футбол 1,2,3».

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