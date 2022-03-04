Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Андерссон, Пярмякоски, Хайди и Тириль Венг пробегут марафон классическим стилем, Диггинс пропустит гонку

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5 марта на этапе Кубка мира в Осло женщины пробегут классический масс-старт на 30 км. Сборная России не участвует в соревнованиях.

Гонку пропустит американка Джесси Диггинс, которая идет второй в общем зачете Кубка мира вслед за россиянкой Натальей Непряевой.

Кубок мира по лыжным гонкам

Осло, Норвегия

Женщины

Масс-старт

30 км, классический стиль

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2.

Старт-лист

Тереза Йохауг (Норвегия)

Эбба Андерссон (Швеция)

Хайди Венг (Норвегия)

Тириль Венг (Норвегия)

Криста Пярмякоски (Финляндия)

Катарина Хенниг (Германия)

Кертту Нисканен (Финляндия)

Рози Бреннан (США)

Тереза Штадлобер (Австрия)

Шарлотте Калла (Швеция)

Юнна Сундлинг (Швеция)

Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло

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