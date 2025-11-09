  • Спортс
  • Альварес о том, что его не номинировали на «Золотой мяч»: «Я не переживаю. Мне не нужна похвала, чтобы быть счастливым. Достаточно играть в футбол»
Хулиан Альварес не переживает из-за того, что его не номинировали на «Золотой мяч».

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал непопадание в список номинантов на «Золотой мяч».

– В 2023 году ты занял седьмое место в голосовании «Золотого мяча», но в последние два года тебя не было в числе тридцати номинантов. Как ты это воспринял?

– Очень спокойно. Конечно, приятно быть в числе тридцати лучших игроков мира и присутствовать на таком важном мероприятии. Это значит, что ты все делаешь правильно.

Я горжусь этим, но не переживаю, если меня нет в числе тридцати номинантов. Я занимаюсь любимым делом. Мне не нужна похвала, чтобы быть счастливым. Мне достаточно играть в футбол, – сказал Альварес.

