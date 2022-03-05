Никита Мазепин об уходе из «Ф-1»: «Хаас» полностью проигнорировал мое согласие с условиями ФИА»

прокомментировал уход из «Хааса» и «Формулы-1».

«Хаас» разорвал контракт с Мазепиным и «Уралкалием»

«Дорогие фанаты и подписчики, я очень разочарован тем, что мой контракт на выступления в «Ф-1» разорван. Я понимаю все трудности, однако решения ФИА вкупе с моим согласием принять предложенные условия, чтобы продолжить выступления, были полностью проигнорированы, и за этим односторонним шагом ничего не последовало.

Бесконечно благодарю тех, кто попытался понять ситуацию. Выступления в «Ф-1» были для меня очень ценными, и я искренне надеюсь, что мы воссоединимся в лучшие времена. В ближайшие дни я смогу высказаться подробнее», – написал Никита.

Ранее ФИА разрешила выступать гонщикам из России, если они согласятся на определенные условия. В частности, предлагалось полностью отказаться от демонстрации национальной символики России и любой поддержки действий страны в отношении Украины.

ФИА выпустила для спортсменов из России и Беларуси список правил для соблюдения на международных соревнованиях

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