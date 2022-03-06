Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн Джеймс обновил личный рекорд результативности в этом сезоне – 56 очков

    Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 56 очков в победном матче против «Голден Стэйт» (124:116).

    37-летний Джеймс реализовал 19 из 31 с игры, 6  из 11 из-за дуги, 12 из 13 с линии штрафных, а также сделал 10 подборов 3 передачи, 1 блок-шот и 4 потери за 38,5 минуты.

    Леброн в 13-й раз в карьере набрал 50+ очков в матче регулярного чемпионата. Лучший результат в карьере – 61 очко за «Майами» в 2014-м году в матче против «Шарлотт».

    «Лейкерс» прервали серию из четырех поражений подряд, но продолжают занимать 9-е место в конференции (28-35).

    HBO сегодня выпускает художественный сериал о «Лейкерс» 80-х – самой безумной, яркой и сексуальной команде НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные