Леброн Джеймс обновил личный рекорд результативности в этом сезоне – 56 очков

Звездный форвард «Лейкерс» установил новый личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 56 очков в победном матче против (124:116).

37-летний Джеймс реализовал 19 из 31 с игры, 6 из 11 из-за дуги, 12 из 13 с линии штрафных, а также сделал 10 подборов 3 передачи, 1 блок-шот и 4 потери за 38,5 минуты.

Леброн в 13-й раз в карьере набрал 50+ очков в матче регулярного чемпионата. Лучший результат в карьере – 61 очко за «Майами» в 2014-м году в матче против «Шарлотт».

«Лейкерс» прервали серию из четырех поражений подряд, но продолжают занимать 9-е место в конференции (28-35).

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