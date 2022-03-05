НБА. «Филадельфия» сыграет с «Майами», «Голден Стейт» примет «Лейкерс»

В субботу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоится шесть матчей.
Лидеры Восточной конференции «Филадельфия» и «Майами» сыграют в Пенсильвании. «Лейкерс» попытаются прервать серию поражений в игре с «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 марта, 01.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 6 марта, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 6 марта, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 04.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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