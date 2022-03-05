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Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» сыграет с «Майами», «Голден Стейт» примет «Лейкерс»

    Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Филадельфия НБА Баскетбол

    В субботу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоится шесть матчей.

    Лидеры Восточной конференции «Филадельфия» и «Майами» сыграют в Пенсильвании. «Лейкерс» попытаются прервать серию поражений в игре с «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Сакраменто
    Дата проведения
    6 марта, 01.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Сан-Антонио
    Дата проведения
    6 марта, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Орландо
    Дата проведения
    6 марта, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Майами – Филадельфия
    Дата проведения
    6 марта, 04.00, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Портленд
    Дата проведения
    6 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    6 марта, 04.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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