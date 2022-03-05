НБА. «Филадельфия» сыграет с «Майами», «Голден Стейт» примет «Лейкерс»

В субботу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоится шесть матчей.

Лидеры Восточной конференции и сыграют в Пенсильвании. попытаются прервать серию поражений в игре с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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