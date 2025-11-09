  • Спортс
Гюсто забил 1-й гол на взрослом уровне – «Вулвс». У Гарначо дебютные ассисты за «Челси», было 2 гола до этого

Мало Гюсто забил первый гол в карьере.

Защитник «Челси» Мало Гюсто забил первый гол во взрослом футболе. Француз отличился в матче с «Вулверхэмптоном» (3:0, второй тайм) в 11-м туре АПЛ

До этого Гюсто забивал только на молодежном уровне. 

Ему ассистировал Алехандро Гарначо. Это первый голевой пас аргентинца за «Челси», до этого были два гола. На 73-й Гарначо помог забить Педру Нету.

Гарначо перешел в «Челси» из «МЮ» летом. 

Статистику Гюсто можно увидеть по ссылке, Гарначо – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoАлехандро Гарначо
logoЧелси
logoМало Гюсто
logoСборная Франции по футболу
logoПедру Нету
