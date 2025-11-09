Гюсто забил 1-й гол на взрослом уровне – «Вулвс». У Гарначо дебютные ассисты за «Челси», было 2 гола до этого

Мало Гюсто забил первый гол в карьере.

Защитник «Челси» Мало Гюсто забил первый гол во взрослом футболе. Француз отличился в матче с «Вулверхэмптоном » (3:0, второй тайм) в 11-м туре АПЛ .

До этого Гюсто забивал только на молодежном уровне.

Ему ассистировал Алехандро Гарначо . Это первый голевой пас аргентинца за «Челси », до этого были два гола. На 73-й Гарначо помог забить Педру Нету.

Гарначо перешел в «Челси» из «МЮ» летом.

Статистику Гюсто можно увидеть по ссылке , Гарначо – здесь .