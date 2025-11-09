Гюсто забил 1-й гол на взрослом уровне – «Вулвс». У Гарначо дебютные ассисты за «Челси», было 2 гола до этого
Мало Гюсто забил первый гол в карьере.
Защитник «Челси» Мало Гюсто забил первый гол во взрослом футболе. Француз отличился в матче с «Вулверхэмптоном» (3:0, второй тайм) в 11-м туре АПЛ.
До этого Гюсто забивал только на молодежном уровне.
Ему ассистировал Алехандро Гарначо. Это первый голевой пас аргентинца за «Челси», до этого были два гола. На 73-й Гарначо помог забить Педру Нету.
Гарначо перешел в «Челси» из «МЮ» летом.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости