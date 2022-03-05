Пеп Гвардиола: «Когда деньги не замешаны, нет и никаких столкновений. Пoлитики способны предотвращать такое, но они полные неудачники»

высказался о ситуации в мире.

«Пoлитики способны предотвращать такие события, но это происходит, потому что они неудачники, полные неудачники.

Они занимают свои места, чтобы предотвращать такое, но это случается, потому что они не в состоянии это сделать. Такое не происходит ради флага или клочка земли.

Это происходит в Cиpии, Пaлecтине, Югocлaвии, где невинных людей невозможно подкупить. Когда деньги не замешаны, нет и никаких столкновений.

HATO, страны Европы – неудачники, полные неудачники», – заявил тренер .