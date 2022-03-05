Кержаков о моральном состоянии: «А у вас есть вопросы об игре? Без комментариев»

Александр Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА (0:1).
– К сожалению, пропустили в конце матча и проиграли.
Удаление Кечкеша? В такой ситуации защитник должен играть по-другому, я недоволен им в том эпизоде.
– Вы в целом довольны командой?
– Не совсем доволен, потому что в последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем в предыдущие 95 минут.
Представляли, как играть против ЦСКА, у нас получалось противостоять им, но нужно доигрывать до финального свистка.
– В каком вы моральном состоянии? Вам трудно работать?
– А у вас есть вопросы об игре? Без комментариев, – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода» после матча 20-го тура чемпионата России.