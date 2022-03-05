Игры для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпиады в Пекине, пройдут в Ханты-Мансийске

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и Минфину совместно с правительством Ханты-Мансийского округа – Югра проработать вопрос об организации Паралимпийских игр «Мы вместе.Спорт».

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине.

«У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам.

Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет. Необходимо также сохранить размер вознаграждения победителям и призерам, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине – 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую, а также выплаты тренерам и специалистам.

Важно, что соревнования пройдут с российским флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки», – сказал Чернышенко.

«Для нас было принципиально важно организовать эти соревнования для наших паратлетов. В отношении российской паралимпийской сборной было принято абсолютно несправедливое решение об отстранении от Паралимпийских игр.

Российские спортсмены долго готовились и тренировались, преодолевали на пути к своей мечте все преграды, и теперь смогут продемонстрировать всему миру, в какой отличной форме они находятся и каких высоких результатов добиваются в честной борьбе. Мы считаем, что спорт всегда должен быть символом дружбы и единения.

Уверен, соревнования в ХМАО пройдут на самом высоком уровне. Призываю болельщиков активно поддерживать наших паралимпийцев на Играх», – отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Наша паралимпийская сборная оказалась в непростой ситуации. Организация игр «Мы вместе.Спорт» в России позволит спортсменам показать мастерство, которое они совершенствовали все это время. У нас есть опыт организации подобных соревнований в 2016 году, когда Международный паралимпийский комитет отстранил нашу сборную от Игр в Рио.

Игры в Ханты-Мансийске зарядят наших спортсменов, болельщиков и россиян теми позитивными эмоциями, в которых они сейчас так нуждаются», – добавил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.