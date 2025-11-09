  • Спортс
  • Защитник «Крыльев» Костанца: «В Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Может, буду жить там, когда закончу карьеру»
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил Москву с другими регионами России. 

– Москва – это огромный мегаполис. Чувствуется, что в Москве крутится больше денег, чем в других регионах России.

Но лично я очень люблю Самару. Это прекрасный город. В ней здорово жить и проводить время. 

А в Москве ты бы хотел пожить? Может, перейти в какой-нибудь московский клуб? 

– Про трансфер мне сказать нечего. А в плане жизни – я иногда общаюсь со своей семьей на этот счет: может быть, когда я закончу карьеру футболиста, я буду жить в Москве.

Я бы этого хотел, почему нет. Было бы здорово остаться жить в России после завершения карьеры, – сказал Костанца. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
