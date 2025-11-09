Защитник «Крыльев» Костанца: «В Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Может, буду жить там, когда закончу карьеру»
Фернандо Костанца: чувствуется, что в Москве крутится больше денег.
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил Москву с другими регионами России.
– Москва – это огромный мегаполис. Чувствуется, что в Москве крутится больше денег, чем в других регионах России.
Но лично я очень люблю Самару. Это прекрасный город. В ней здорово жить и проводить время.
– А в Москве ты бы хотел пожить? Может, перейти в какой-нибудь московский клуб?
– Про трансфер мне сказать нечего. А в плане жизни – я иногда общаюсь со своей семьей на этот счет: может быть, когда я закончу карьеру футболиста, я буду жить в Москве.
Я бы этого хотел, почему нет. Было бы здорово остаться жить в России после завершения карьеры, – сказал Костанца.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости