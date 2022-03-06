Матч «Локомотив» – ЦСКА – второй по продолжительности в истории КХЛ. Армейцы забили в 4-м овертайме

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Третий матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» – ЦСКА затянулся более чем на пять часов.

Армейцы одержали победу в четвертом овертайме (3:2 ОТ) и повели в серии 3-0.

Этот матч стал вторым по продолжительности за всю историю КХЛ (126 минут, 34 секунды). Рекорд (142 минуты, 9 секунд) принадлежит игре ЦСКА«Йокерит» (1:2) сезона-2017/18. Финская команда забросила победную шайбу в пятом овертайме.

Отметим, что матч «Локомотив» – ЦСКА начался 5 марта в 19:30 по московскому времени, а завершился 6-го после 00:40.

Локомотив – ЦСКА 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
5 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Красковский (Полунин, Гормли)
1:1 – 28 Окулов (Каменев)
1:2 – 39 Окулов (Плотников, Гилмор)
2:2 – 59 Шалунов (Анисимов, Каюмов)
2:3 – 127 Соркин (Дальбек, Сергеев)

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