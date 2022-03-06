Матч «Локомотив» – ЦСКА – второй по продолжительности в истории КХЛ. Армейцы забили в 4-м овертайме

Третий матч серии Кубка Гагарина – ЦСКА затянулся более чем на пять часов.

Армейцы одержали победу в четвертом овертайме (3:2 ОТ) и повели в серии 3-0.

Этот матч стал вторым по продолжительности за всю историю (126 минут, 34 секунды). Рекорд (142 минуты, 9 секунд) принадлежит игре – (1:2) сезона-2017/18. Финская команда забросила победную шайбу в пятом овертайме.

Отметим, что матч «Локомотив» – ЦСКА начался 5 марта в 19:30 по московскому времени, а завершился 6-го после 00:40.