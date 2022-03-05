Звезда женской НБА и УГМК Грайнер арестована в Подмосковье. В багаже американки нашли наркотики

Известная американская баскетболистка арестована в Подмосковье. Таможенники из Шереметьево нашли в ее багаже наркотики.

Об этом информирует телеграм-канал Mash.

В феврале выступающая в России за екатеринбургский УГМК Грайнер проходила через «зеленый коридор» в Шереметьево. У нее нашли несколько вейпов с содержимым зеленого цвета. Сообщается, что это было масло каннабиса, из-за чего на девушку завели уголовное дело за контрабанду наркотиков.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

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