«Челси» выиграл 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 7:0

Теги Челси премьер-лига Англия Бернли Томас Тухель Футбол

«Челси» выиграл 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 7:0.

Лондонский клуб в 28-м туре Премьер-лиги разгромил в гостях «Бернли» (4:0).

Ранее команда тренера Томаса Тухеля обыграла в Премьер-лиге «Тоттенхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). До этой серии были 3 ничьих и поражение.

«Синие», набрав 53 очка, занимают третье место в таблице чемпионата Англии.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже

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