«Челси» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 7:0.

Лондонский клуб в 28-м туре Премьер-лиги разгромил в гостях (4:0).

Ранее команда тренера обыграла в Премьер-лиге «Тоттенхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). До этой серии были 3 ничьих и поражение.

«Синие», набрав 53 очка, занимают третье место в таблице чемпионата Англии.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже