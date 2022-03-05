Зинченко о ситуации на Украине: «Я плачу уже неделю. Самое похожее чувство – когда умирает кто-то из близких. Но это еще хуже»

поделился эмоциями от ситуации на .

«В полночь по английскому времени жена разбудила меня, она плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео, фото того, что происходит в Украине.

Возможно, самое близкое чувство – когда умирает кто-то из близких. Такое очень плохое ощущение внутри. Но это еще хуже.

Я просто плачу, так уже неделю. Где угодно, даже когда я еду в машине с базы, я могу просто заплакать без причины.

Представьте себе место, где вы родились, где вы росли. А теперь там просто пустота», – рассказал защитник и сборной Украины.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.