Альба об 1:0 с «Сочи»: «Ростову» надо больше забивать, и тогда будет полегче. Во 2-м тайме были проблемы, но ребята показали результат»
Джонатан Альба: «Ростову» надо больше забивать, тогда будет полегче.
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе команды над «Сочи» (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.
– В первом тайме казалось, что будет легкий матч. Но во втором ограничились одним голом.
– Да, в первом тайме мы играли хорошо. Были моменты. Но нам надо больше забивать, и тогда будет полегче.
А второй тайм получился очень хорошим. У нас были проблемы – моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме. Тяжелый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы. Двигаемся дальше.
– Сулейманов вышел в концовке. Пока не готов проводить больше времени на поле?
– Он не хотел сильно рисковать. Мы поговорили с медицинским штабом и решили не рисковать, – сказал Альба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
