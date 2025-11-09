Альба об 1:0 с «Сочи»: «Ростову» надо больше забивать, и тогда будет полегче. Во 2-м тайме были проблемы, но ребята показали результат»

Джонатан Альба: «Ростову» надо больше забивать, тогда будет полегче.

Главный тренер «Ростова » Джонатан Альба высказался о победе команды над «Сочи » (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ .

– В первом тайме казалось, что будет легкий матч. Но во втором ограничились одним голом.

– Да, в первом тайме мы играли хорошо. Были моменты. Но нам надо больше забивать, и тогда будет полегче.

А второй тайм получился очень хорошим. У нас были проблемы – моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме. Тяжелый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы. Двигаемся дальше.

– Сулейманов вышел в концовке. Пока не готов проводить больше времени на поле?

– Он не хотел сильно рисковать. Мы поговорили с медицинским штабом и решили не рисковать, – сказал Альба.