  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альба об 1:0 с «Сочи»: «Ростову» надо больше забивать, и тогда будет полегче. Во 2-м тайме были проблемы, но ребята показали результат»
1

Альба об 1:0 с «Сочи»: «Ростову» надо больше забивать, и тогда будет полегче. Во 2-м тайме были проблемы, но ребята показали результат»

Джонатан Альба: «Ростову» надо больше забивать, тогда будет полегче.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе команды над «Сочи» (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ

В первом тайме казалось, что будет легкий матч. Но во втором ограничились одним голом.

– Да, в первом тайме мы играли хорошо. Были моменты. Но нам надо больше забивать, и тогда будет полегче.

А второй тайм получился очень хорошим. У нас были проблемы – моменты у наших ворот, которых не было в первом тайме. Тяжелый второй тайм, но ребята показали результат, молодцы. Двигаемся дальше.

Сулейманов вышел в концовке. Пока не готов проводить больше времени на поле?

– Он не хотел сильно рисковать. Мы поговорили с медицинским штабом и решили не рисковать, – сказал Альба. 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?5563 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoМатч ТВ
logoСочи
logoДжонатан Альба
logoпремьер-лига Россия
logoТимур Сулейманов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осинькин о 0:1 с «Ростовом»: «Соперник был более организован, каждый их игрок тактически думал быстрее, чем футболисты «Сочи». Мы должны быть свежие, заряженные»
сегодня, 21:04
«Динамо» опустилось на 10-е место после победы «Ростова». Завтра команду Карпина может опередить и «Ахмат»
сегодня, 18:22
Главные новости
Аллегри о 2:2 с «Пармой»: «Милан» выбросил два очка. На 2-й тайм мы вышли сонными – нельзя давать сопернику отыграться при счете 2:0»
4 минуты назад
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче
27 минут назад
«Челси» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0! Гюсто, Жоао Педро и Нету забили, у Гарначо 2 ассиста
42 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вулвс», «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом», «МЮ» – с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» встретится с «Ливерпулем» в воскресенье
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» победил «Леванте», «Эспаньол» уступил «Вильярреалу», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
44 минуты назад
«Милан» с 2:0 упустил победу над «Пармой» – 2:2. Забили Салемакерс, Леау, Бернабе, Дель Прато, у Бричги 2 ассиста
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Пармой», «Ювентус» – с «Торино», «Комо» не победил «Кальяри»
56 минут назад
Акции «Ростова» передадут Саввиди 11 ноября. Клуб уволит Альбу зимой и может назначить Кержакова (Иван Карпов)
сегодня, 21:26
Альварес о том, что его не номинировали на «Золотой мяч»: «Я не переживаю. Мне не нужна похвала, чтобы быть счастливым. Достаточно играть в футбол»
сегодня, 21:14
Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Тяжелое испытание. Мне нравится, как отреагировал «Арсенал», отыгравшись и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига»
сегодня, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Фати не реализовал пенальти в игре с «Лансом» и пробил мимо ворот при добивании. Арендованный у «Барсы» вингер «Монако» не забивает 6 матчей подряд
16 минут назадФото
Пономарев о Карпине в «Динамо»: «Если случились недоразумения с игроками, возникли группировки в команде, тренера надо менять. Если все нормально, трогать его нельзя ни в коем случае»
29 минут назад
«Монако» Головина проиграл 2 матча подряд в Лиге 1, сегодня – 1:4 «Лансу» дома с удалением в 1-м тайме. У команды 2 победы за 7 последних игр чемпионата
30 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина пропустил 4 гола от «Ланса», «Марсель» разгромил «Брест»
36 минут назад
«Челси» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. У команды Марески 20 очков после 11 туров
41 минуту назад
Мостовой об игре «Спартака» и «Ахмата»: «Есть подоплека, Черчесов, интрижка. Красно-белые вынесли «Локо» и должны быть наверху с таким составом»
46 минут назад
Защитник «Крыльев» Костанца: «В Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Может, буду жить там, когда закончу карьеру»
53 минуты назад
«Милан» не проигрывает 11 матчей – 7 побед, 4 ничьих. Дальше – игра с «Интером»
55 минут назад
Гюсто забил 1-й гол на взрослом уровне – «Вулвс». У Гарначо дебютные ассисты за «Челси», было 2 гола до этого
сегодня, 21:34
Непомнящий про Батракова в «Монако»: «Я бы на его месте не спешил. Алексей не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока»
сегодня, 21:13