Победа «Зенита» 6:0, фиаско «Локо», паралимпийцев отстранили от Игр, санкции против Ротенбергов, легионеры ушли из «Краснодара» и другие новости утра

1. В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0), «Локомотив» вылетел от клуба ФНЛ «Енисея» (0:4), «Рубин» победил «Ротор» (2:1). Определились все 8 участников четвертьфинала.

2. Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине.

3. НХЛ. «Вашингтон» победил «Каролину» (4:0), Овечкин забил 763-й гол – до Ягра осталось 3 шайбы.

«Питтсбург» был сильнее «Тампы» (5:1), Малкин набрал 3 (1+2) очка. «Ванкувер» обыграл «Айлендерс» (4:3), Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне, ставшую победной в матче. «Флорида» обыграла «Оттаву» (3:0), Бобровский сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

4. Легионеры «Краснодара» покинули клуб, их контракты действительны, но приостановлены. Ранее из команды ушел немецкий тренер Даниэль Фарке. Есть версия, что ФИФА и УЕФА разрешат иностранцам разорвать контракты с командами Премьер-лиги в течение 7-10 дней. А клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов из-за отъезда легионеров.

5. Ротенберги, Усманов, Шувалов и Песков попали под новые санкции от США.

6. Канал ЦСКА на ютубе заблокирован, ранее Минфин США ввел санкции против клуба. Видео будут публиковать на RuTube. Роскомнадзор потребовал отменить блокировку канала ЦСКА: «YouTube стал инструментом информационной войны со стороны западного сообщества».

7. АПЛ рассматривает заморозку или расторжение телеконтракта в России.

8. ЦСКА обыграл «Локомотив» (4:1) во втором матче серии Кубка Гагарина. На игре вывесили баннеры «Za Россию! Нацизм не пройдет!» и «Своих не бросаем». «Металлург» дома разобрался с «Барысом» (6:2), «Трактор» победил «Нефтехимик» (2:1).

9. Норвегия выиграла женскую эстафету по биатлону на этапе Кубка мира в Контиолахти, Швеция – 2-я, Италия – 3-я.

10. НБА. «Бруклин» уступил «Майами», несмотря на 31 очко вернувшегося Дюрэнта, 41+10 Дончича помогли «Далласу» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. Жув выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, Ван Цян – 2-й, Шанава – 3-й, Вииг – 4-й, Пеллегрино – 5-й. У женщин победила Фалла, Сундлинг – 2-я, Лампич – 3-я, Диггинс – 10-я.

12. У 18-летнего форварда системы «Авангарда» Ивана Мирошниченко обнаружен рак – Лимфома Ходжкина.

13. ФИФА не заменит Россию в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически выйдет в финал. РФС подаст апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России.

14. «Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России. Фиттипальди заменит Мазепина в «Хаасе». Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до 2028 года.

15. Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала приостановить и пересмотреть закон о Fan ID, предложила ввести налоговые льготы для клубов, выделить им субсидии на академии и перевести спортсменов под сокращение НДФЛ.

16. Новак Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос» – во Франции отменяют ковид-паспорта, вакцинация больше не будет требоваться для посещения стадионов и других общественных мест.

17. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес обвиняется в покушении на убийство. Ему грозит пожизненный тюремный срок.

Цитаты дня:

Олег Матыцин: «В ближайшее время будет разработана программа соревнований на территории РФ с участием зарубежных спортсменов. Прежде всего, белорусских»

Спонсор «Спартака» «Лукойл»: «Озабочены трагическими событиями на Украине. Выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта»

Шипулин об отстранении паралимпийцев: «Годы подготовки наших спортсменов просто растоптаны. Это сильнейший удар для каждого из них»

Вяльбе о решении FIS отстранить российских лыжников: «Кроме обиды, ничего не было. Это истерия, федерации были под давлением МОК»

Артем Милевский: «Я в бомбоубежище, пытаюсь спасаться. Прекратите это все. Мы хотим мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми»

Шлеменко о ситуации на Украине: «Настало время определиться, с кем вы – с русским народом, Россией или же нет»