Вяльбе о решении FIS отстранить российских лыжников: «Кроме обиды, ничего не было. Это истерия, федерации были под давлением МОК»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не допускать российских спортсменов к участию в турнирах под эгидой организации.

«Кроме обиды, ничего не было. Обидно, человек занимается спортом, его главная задача – представлять вид спорта на соревнованиях. Отношения к политике мы не имеем. Это истерия, федерации были под давлением МОК.

FIS консультировалась с МОК, но выстоять было невозможно. Кто платит, тот и заказывает музыку. Нас там не любили, не любят и, скорее всего, любить не будут», – сказала Вяльбе.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

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