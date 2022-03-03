Вяльбе о решении FIS отстранить российских лыжников: «Кроме обиды, ничего не было. Это истерия, федерации были под давлением МОК»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не допускать российских спортсменов к участию в турнирах под эгидой организации.

«Кроме обиды, ничего не было. Обидно, человек занимается спортом, его главная задача – представлять вид спорта на соревнованиях. Отношения к политике мы не имеем. Это истерия, федерации были под давлением МОК.

консультировалась с , но выстоять было невозможно. Кто платит, тот и заказывает музыку. Нас там не любили, не любят и, скорее всего, любить не будут», – сказала Вяльбе.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева