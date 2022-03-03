Победы «Спартака» и ЦСКА, Ракицкий покинул «Зенит», Фарке ушел из «Краснодара», Абрамович продаст «Челси», Косторная ушла от Тутберидзе, отстранение биатлонистов и другие новости

1. В Кубке России «Спартак» разнес «Кубань» (6:1, хет-трик у Николсона, дубль у Промеса), ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), а тульский «Арсенал» уступил «Алании» и покинул турнир.

2. Ярослав Ракицкий ушел из «Зенита». Клуб сообщил, что это связано с тяжелой семейной ситуацией. Также появилась информация о желании Деяна Ловрена покинуть команду, но генеральный директор клуба Александр Медведев ее опроверг.

3. Даниэль Фарке расторг контракт с «Краснодаром». Тренер проработал в клубе 1,5 месяца и не провел ни одной игры.

4. Роман Абрамович продаст «Челси». Российский бизнесмен официально объявил об этом. Кроме того, Абрамович сообщил, что простит клубу долг в размере 1,51 млрд фунтов.

5. Кубок Гагарина. «Ак Барс» проиграл «Авангарду», «Северсталь» забила 6 голов московскому «Динамо», СКА забросил 8 шайб минскому «Динамо».

6. Чемпионка Европы, российская фигуристка Алена Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в ЦСКА. Пишут, что она ушла из группы Тутберидзе по инициативе тренерского штаба.

7. Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

8. «Лига Ставок» стала официальным букмекером РПЛ по итогам тендера.

9. Появилась информация, что тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Локомотив» или «Краснодар», но сам специалист сообщил, что к нему из клубов не обращались. А пока и. о. главного тренера «Локомотива» назначен Дмитрий Лоськов.

10. В 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» победил «Норвич» (2:1), а «Челси» обыграл «Лутон», дважды уступая в счете (3:2).

11. «Ювентус» выиграл у «Фиорентины» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии благодаря автоголу Венути на 92-й.

12. НХЛ. Три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» (5:3), Барбашев забил 17-й гол в сезоне, Радулов прервал 10-матчевую безголевую серию. Другие результаты – здесь.

13. В РПЛ, вероятно, будет 18 команд со следующего сезона. Основной аргумент – увеличение числа игр из-за отсутствия еврокубков.

14. Международный паралимпийский комитет допустил россиян до соревнований на Играх в Пекине.

15. НБА. «Филадельфия» взяла верх над «Нью-Йорком», «Милуоки» одолел «Майами». Остальные результаты – здесь.

16. «Эвертон» прекратил сотрудничество с холдингом Усманова USM, «Мегафоном» и Yota.

17. Появилось сообщение, что все легионеры покидают «Краснодар», их убедил Грегож Крыховяк. Впрочем, агент Кайо сообщил, что клуб отпустил иностранцев до дальнейшего уведомления, но контракты не расторгнуты. Также после игры с ЦСКА написали, что легионеры «Сочи» покинули команду, но это сообщение в клубе опровергли. Иностранные игроки «Спартака» никуда не собираются, Ваноли и штаб также остаются.

Пишут, что Немецкий футбольный союз требует от Сандро Шварца покинуть Россию, но тренер хочет остаться в «Динамо». Московский клуб опроверг информацию о давлении.

18. «Нант выбил «Монако» по пенальти и сыграет с «Ниццей» в финале Кубка Франции.

19. MEGOGO прекращает работу в России. Сервис транслировал матчи НБА.

Цитаты дня.

Никита Щитов о КХЛ: «Я рад, что иностранцы валят. Может, руководители поймут, что те, кого они ставили выше русских хоккеистов, оказались трусами»

Алексей Железняков: «Косторная давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто»

Мильштейн о россиянах в НХЛ: «Их называют нацистами, им желают смерти. Дискриминация и расизм поражают»

Тедеско поддержал решение отстранить «Спартак»: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно»

Артем Дзюба: «Я против войны. Но сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии»

Блаттер о Путине: «Сейчас это уже не тот человек, что раньше. Выражаю солидарность украинскому народу»

Сергей Лавров: «Россия была готова к санкциям, но не ожидала, что их введут против спортсменов, журналистов, представителей культуры»