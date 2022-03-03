Ротенберги, Усманов, Шувалов и Песков попали под санкции США

США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и деятелей, имеющих отношение к спорту.
Белый дом объявил о том, что предприниматели, политические деятели и их семьи будут отрезаны от американской финансовой системы, все их активы в стране будут заморожены, а собственность – заблокирована.
В число лиц, попавших под ограничительные меры, попали:
– Борис Ротенберг (владелец «Сочи»), его сыновья Роман (главный тренер СКА) и Борис (защитник «Локомотива»);
– Аркадий Ротенберг (председатель правления ФХР), его сын Павел (нападающий ХК «Динамо» Санкт-Петербург);
– Игорь Шувалов (председатель правления ВЭБ.РФ – корпорации, владеющей мажоритарным пакетом акций ЦСКА);
– Алишер Усманов (владелец холдинга USM, имеющего среди активов права на название стадиона «Эвертона»);
– Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ, муж бывшей фигуристки Татьяны Навки).