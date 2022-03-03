Ротенберги, Усманов, Шувалов и Песков попали под санкции США

США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и деятелей, имеющих отношение к спорту.

Белый дом объявил о том, что предприниматели, политические деятели и их семьи будут отрезаны от американской финансовой системы, все их активы в стране будут заморожены, а собственность – заблокирована.

В число лиц, попавших под ограничительные меры, попали:

– (владелец ), его сыновья Роман (главный тренер СКА) и Борис (защитник );

– (председатель правления ), его сын Павел (нападающий ХК );

– (председатель правления ВЭБ.РФ – корпорации, владеющей мажоритарным пакетом акций );

– (владелец холдинга USM, имеющего среди активов права на название стадиона );

– Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ, муж бывшей фигуристки ).