Ротенберги, Усманов, Шувалов и Песков попали под санкции США

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США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и деятелей, имеющих отношение к спорту.

Белый дом объявил о том, что предприниматели, политические деятели и их семьи будут отрезаны от американской финансовой системы, все их активы в стране будут заморожены, а собственность – заблокирована.

В число лиц, попавших под ограничительные меры, попали:

Борис Ротенберг (владелец «Сочи»), его сыновья Роман (главный тренер СКА) и Борис (защитник «Локомотива»);

Аркадий Ротенберг (председатель правления ФХР), его сын Павел (нападающий ХК «Динамо» Санкт-Петербург);

Игорь Шувалов (председатель правления ВЭБ.РФ – корпорации, владеющей мажоритарным пакетом акций ЦСКА);

Алишер Усманов (владелец холдинга USM, имеющего среди активов права на название стадиона «Эвертона»);

Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ, муж бывшей фигуристки Татьяны Навки).

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