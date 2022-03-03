Артем Милевский: «Я в бомбоубежище, пытаюсь спасаться. Прекратите это все. Мы хотим мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми»

призвал к миру.

Бывший игрок сборной Украины рассказал, что сейчас вынужден находиться на подземной парковке.

«Пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Я в бомбоубежище, тут есть вода на всех.

Мы просто хотим мира. Я играл в России, играл в Украине, играл в Бресте, в Беларуси. Просто мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми.

Прекратите это все. Реально, это уже затянулось настолько, что просто нельзя это комментировать.

Не знаю, какие слова подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что все решится и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере. Просто на паркинге сидим, как я не знаю кто», – сказал Милевский в видео, опубликованном в инстаграме.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на . По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.