Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине.

Вчера МПК разрешил россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе.

«В последние 12 часов огромное число участников связалось с нами. Они сказали, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях.

Обеспечение безопасности спортсменов имеет для нас первостепенное значение, но ситуация в деревнях обостряется и в настоящее время стала неприемлемой. В рамках паралимпийской миссии мы обязаны гарантировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать преобладание духа честной игры, запрет на насилие, контроль за риском для здоровья спортсменов и соблюдение основополагающих этических принципов.

Принимая во внимание вышесказанное, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из паралимпийских комитетов России и Беларуси», – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.