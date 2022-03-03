Шипулин об отстранении паралимпийцев: «Годы подготовки наших спортсменов просто растоптаны. Это сильнейший удар для каждого из них»

Чемпион мира по биатлону высказался об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«Сегодня Международный Паралимпийский комитет (IPC) отстранил наших спортсменов от участия в Играх в Пекине. То же самое произошло и со спортсменами из Беларуси.

В IPC объяснили это решение тем, что спортсмены из других стран якобы готовились объявить бойкот Играм, если россиян и белорусов к ним допустят.

Что-либо комментировать сейчас сложно. Но я попробую кратко изложить свою позицию конкретно по этой ситуации. Простите мне мою банальность — спорт должен оставаться вне политики. Всегда. Точка. Вот есть аксиомы в жизни, и это одна из них.

Когда IPC вводил такие санкции против наших паралимпийцев, кого он наказывал? Спортсменов, которые несмотря ни на что каждый день преодолевали себя, тренировались, шли к цели, боролись за самую главную в их жизни награду? А за что их, вот конкретно этих смелых, сильных ребят наказали? У меня нет ответа на этот вопрос. Не думаю, что и в IPC смогут сформулировать его.

Решение IPC продиктовано политикой. Его нельзя оценивать как правильное или неправильное, заслуженное или незаслуженное. Просто такого решения быть не должно вообще, потому что, повторюсь, спорт – вне политики.

Годы подготовки наших спортсменов просто растоптаны. Это сильнейший удар для каждого из них. Я надеюсь, нашим паралимпийцам хватит мужества выдержать это испытание.

Всем нам сейчас нужно очень много терпения, мужества и благоразумия. И добра. Во избежание конфликтов, комментарии под этим постом я закрываю», – написал Шипулин в инстаграме.