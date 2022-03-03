Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до 2028 года

«Ред Булл» официально объявил о новом контракте с .

Чемпион «Формулы-1» продолжит выступать за «Ред Булл» до конца 2028 года. Как сообщалось ранее, журналисты оценивают соглашение в 50 миллионов долларов за сезон.

«Очень горд объявить о том, что «Ред Булл» останется мои домом как минимум до 2028 года. Я люблю команду и очень счастлив продолжить этот потрясающий путь. Вместе мы уже достигли многого, но это далеко не конец», – написал Макс в твиттере.

Ферстаппен подписал новый 5-летний контракт с «Ред Булл», по которому будет зарабатывать до $50 млн за сезон (De Telegraaf)

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