Шлеменко – о ситуации на Украине: «Настало время определиться, с кем вы – с русским народом, Россией или же нет»

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о ситуации на Украине.

«Я как русский человек не могу остаться в стороне. Я поддерживаю наших ребят. Я понимаю прекрасно, к чему это все ведет, и они там реально выполняют свой долг за наше будущее. За что им большая поддержка от нас лично.

Мир больше никогда не будет таким, как прежде. Настало время определиться, с кем вы, и кто вы. С русским вы народом, с Россией, или же нет.

Я для себя выбор сделал давно – я русский человек, и я за будущее нашей страны», – сказал спортсмен.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Шлеменко не верит, что Исмаилов купил победу над Дуродолой: «То есть Мага вышел за деньги драться, и еще заплатил, чтобы выиграть это бой? Ну это смешно!»

Шлеменко про бой с Одиловым: «Не собираюсь выходить драться с одной рукой»