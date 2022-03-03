Кейну Веласкесу грозит пожизненный тюремный срок за покушение на убийство

Прокурор округа Санта-Клара (Калифорния) заявил, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес официально обвинен в покушении на убийство.

«Трагедия заключается в том, что мистер Веласкес решил взять правосудие в свои руки, поставив под угрозу общественность и тех, кто находился в машине.

Этот акт насилия причинит еще больше боли и страданий его семье», – сказал прокурор Джефф Розен.

Спортсмена подозревают в совершении покушения на убийство первой степени. В случае признания его виновным Веласкесу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения.

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Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес обвиняется в покушении на убийство