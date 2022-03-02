Кубок мира. Пеллегрино, Жув, Шанава, Амундсен выступят в классическом спринте

3 марта на этапе Кубка мира в Драммене пройдет мужской классический спринт.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Кубок мира по лыжным гонкам

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11:55, финала – 14:30 по московскому времени.

Старт-лист

5. Ришар Жув (Франция)...

7. Люка Шанава (Франция)...

11. Федерико Пеллегрино (Италия)...

13. Лаури Вуоринен (Финляндия)...

17. Рено Же (Франция)...

23. Йони Мяки (Финляндия)...

31. Харальд Амундсен (Норвегия)...

37. Оскар Свенссон (Швеция)...

55. Ристоматти Хакола (Финляндия)