Россия отстранена от всех футбольных и хоккейных турниров, победа «Зенита» с голом на 92-й, 1+1 у Миранчука, санкции в баскетболе и гандболе, рекомендации МОК и другие новости

1. Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, контракт с «Газпромом» расторгнут. Матчей «Спартака» с «Лейпцигом» в Лиге Европы не будет. РФС, по-видимому, обжалует решение в CAS.

Ранее с футбольной сборной России отказался играть еще целый ряд стран: Норвегия и Уэльс, Швейцария, Ирландия, Нидерланды.

2. Россия и Беларусь отстранены от международных хоккейных турниров. МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске тоже не будет. На двух оставшихся этапах Евротура в Швеции и Чехии Россия не сыграет.

НХЛ приостановила работу русскоязычных соцсетей и сайтов и отношения с деловыми партнерами из России. При этом лига выразила поддержку российским игрокам, отметив, что они в НХЛ «представляют свои клубы, а не Россию».

3. «Зенит» вырвал победу у «Рубина» – 3:2. Лисакович вытащил Казань с 0:2, но Сергеев решил на 92-й, забив дебютный мяч практически пяткой. Также первый гол в составе питерцев забил Юри Алберто. «Зенит» остается лидером РПЛ, команда Сергея Семака 8 матчей не проигрывает в чемпионате: 5 побед и 3 ничьих.

4. Российский полузащитник Алексей Миранчук забил 2-й мяч за «Аталанту» в сезоне. У него гол и ассист за 32 минуты в матче с «Сампдорией» (4:0).

5. МОК не рекомендует международным федерациям допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Кроме того, МОК отозвал олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака.

6. Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесен на неопределенный срок. Турнир должен был пройти 4-6 марта.

7. По инициативе владельца «Спартака» Леонида Федуна клубы РПЛ зафиксируют курс евро на уровне 90 рублей, пишет «РБ Спорт». Кроме того, президент «Урала» Григорий Иванов предложил отменить вылет из РПЛ в связи с форс-мажором.

8. Евролига объявила о временном отстранении ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

9. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Торонто» (3:5), Овечкин не забил и набрал «минус 4», Кузнецов без очков и тоже с «минус 4», Самсонова заменили после 3 пропущенных шайб с 10 бросков в первом периоде. «Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер» (7:2), у Подколзина 9-я шайба в сезоне. Все результаты дня – здесь.

10. «Шальке» прекратил сотрудничество с «Газпромом».

11. НБА. 52 очка Морэнта помогли «Мемфису» обыграть «Сан-Антонио», «Майами» был сильнее «Чикаго» в матче лидеров Востока, «Торонто» обыграл «Бруклин» на выезде с разницей «+36» и другие результаты.

12. Федерация лыжных видов спорта Швеции выступила против участия российских лыжников в этапе Кубка мира в Фалуне. Международная федерация лыжных видов (FIS) заявила, что «национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку национальности». Главы лыжных федераций Норвегии, Швеции и Финляндии призвали FIS пересмотреть вопрос участия россиян в международных соревнованиях. Власти Эстерсунда не предоставят стадион для проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам, если FIS позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях.

13. «Зенит» продлил контракт с гендиректором Александром Медведевым на 3 года.

14. Международный союз конькобежцев внедрит искусственный интеллект в судейство фигурного катания, пишет «Матч ТВ».

15. Европейская федерация гандбола отстранила Россию и Беларусь от участия в турнирах под эгидой организации.

16. Владелец «Челси» Роман Абрамович, вероятно, участвует в переговорах России и Украины.

Цитаты дня.

Себастьян Феттель о ситуации на Украине: «Некоторые люди одержимы безумием, у них своя реальность»

Кирильчева о сексизме: «Наташи из презентации – стыд и позор, а «Покажи фанатам сиськи!» с трибун – уважение и уместная шутка»

РФС об отстранении: «Решение носит дискриминационный характер и вносит раскол в мировое спортивное сообщество»

Ульванг об участии российских лыжников в этапах Кубка мира в Норвегии: «Мы не должны видеть русских на старте. Если FIS не примет решение, это должны сделать мы»

«Спартак» об исключении из ЛЕ: «По максимально далеким от спорта причинам усилия команды перечеркнуты. Спорт должен возводить мосты, а не сжигать»

Йоханнес Клэбо: «Считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения. Мы тоже несем за них ответственность»

«На Ближнем Востоке гибнут тысячи, но молчащие об этом ведут себя иначе, когда речь о Европе». Игрок 2-й лиги Турции отказался от футболки с текстом «Нет войне»

Гендиректор «Аталанты» о дружбе Миранчука и Малиновского: «Пример того, как все должно быть»

«Нельзя винить всех россиян и смешивать все в кучу». Тренер «Ниццы» Гальтье готов играть с «Монако» Рыболовлева