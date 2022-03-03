ФИФА не заменит Россию в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически выйдет в финал

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Польша автоматически выйдет в финал плей-офф отбора ЧМ-2022 после отстранения России.

Как пишет Przegląd Sportowy со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе, ФИФА не собирается искать замену для сборной России. Таким образом, Польша автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией.

Официального решения ФИФА по этому поводу пока нет, но ожидается, что оно будет озвучено к пятнице.

ФИФА рассматривала несколько вариантов, но все они создали много проблем. Был вариант с проведением трехматчевого противостояния между Польшей, Швецией и Чехией, но возникли сложности с логистикой и расписанием.

Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.

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