ФИФА не заменит Россию в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически выйдет в финал

Польша автоматически выйдет в финал плей-офф отбора ЧМ-2022 после отстранения России.
Как пишет Przegląd Sportowy со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе, ФИФА не собирается искать замену для сборной России. Таким образом, Польша автоматически вышла в финал стыков, где сыграет с Чехией или Швецией.
Официального решения ФИФА по этому поводу пока нет, но ожидается, что оно будет озвучено к пятнице.
ФИФА рассматривала несколько вариантов, но все они создали много проблем. Был вариант с проведением трехматчевого противостояния между Польшей, Швецией и Чехией, но возникли сложности с логистикой и расписанием.
Заменить Россию в стыках могли Словакия или Венгрия. Однако у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена приведет к потерям.