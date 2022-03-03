Фиттипальди заменит Мазепина в «Хаасе» (Sky)

Российский пилот больше не будет выступать за «Хаас».

По информации немецкого Sky, «Хаас» решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» – «становится более и более вероятным».

Место Никиты займет резервный пилот «Хааса» . Он должен выступить уже на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

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