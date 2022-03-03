НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» встретятся с «Клипперс» и другие матчи

В среду, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

примет на своей арене . Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт вернется на площадку, пропустив 21 матч из-за травмы.

В лос-анджелесском дерби встретятся с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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