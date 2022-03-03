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    НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» встретятся с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Даллас Детройт Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Бруклин Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Баскетбол

    В среду, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

    «Бруклин» примет на своей арене «Майами». Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт вернется на площадку, пропустив 21 матч из-за травмы.

    В лос-анджелесском дерби «Лейкерс» встретятся с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Чикаго
    Дата проведения
    4 марта, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Бостон – Мемфис
    Дата проведения
    4 марта, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Бруклин – Майами
    Дата проведения
    4 марта, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Детройт
    Дата проведения
    4 марта, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Голден Стэйт
    Дата проведения
    4 марта, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Сакраменто
    Дата проведения
    4 марта, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Лейкерс
    Дата проведения
    4 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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