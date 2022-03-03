НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» встретятся с «Клипперс» и другие матчи

В среду, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Бруклин» примет на своей арене «Майами». Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт вернется на площадку, пропустив 21 матч из-за травмы.
В лос-анджелесском дерби «Лейкерс» встретятся с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 4 марта, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 4 марта, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 4 марта, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 4 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 4 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 4 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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