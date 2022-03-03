Олег Матыцин: «В ближайшее время будет разработана программа соревнований на территории РФ с участием зарубежных спортсменов. Прежде всего, белорусских»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вскоре будет разработана программа соревнований на территории России с участием зарубежных спортсменов.

«В ближайшее время будет разработана программа по развитию системы соревнований на территории Российской Федерации с участием максимального количества зарубежных спортсменов. Прежде всего, белорусских спортсменов, системы соревнований в рамках СНГ, ШОС, БРИКС.

Мы не изолированы, мы продолжаем контакты с международными федерациями, надеемся, что это временные меры и разум восторжествует. И все международное сообщество поймет, что тот раскол, который сейчас происходит, недопустим, спорт должен выступить одним из проводников дипломатии и восстановления торжества человеческих ценностей», – сказал Матыцин.

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