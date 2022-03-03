Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов из-за отъезда легионеров

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Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов.

По данным «Спорт-Экспресса», вчера на собрании руководителей клубов РПЛ прозвучала просьба об открытии трансферного окна для внутренних переходов, чтобы клубы РПЛ могли подписывать игроков из ФНЛ и ФНЛ-2 из-за отъезда легионеров.

Многие клубы обеспокоены возможным отъездом иностранных футболистов (такие случаи есть в «Локомотиве», «Краснодаре», «Зените», «Урале») и сокращением обоймы игроков, поэтому предлагают открыть трансферное окно для внутренних переходов уже весной.

Такое решение еще предстоит согласовать с РФС.

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