Легионеры «Краснодара» покинули клуб. Их контракты действительны, но приостановлены

Легионеры покинули клуб.

«ФК «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, , Хуниор Алонсо, , и .

Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны», – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в заявлении не говорится о польском полузащитнике Гжегоже Крыховяке.

РПЛ и ФНЛ уже покинули 24 легионера. И этот список явно будет расти