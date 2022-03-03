Легионеры «Краснодара» покинули клуб. Их контракты действительны, но приостановлены

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Легионеры «Краснодара» покинули клуб.

«ФК «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны», – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что в заявлении не говорится о польском полузащитнике Гжегоже Крыховяке.

РПЛ и ФНЛ уже покинули 24 легионера. И этот список явно будет расти

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