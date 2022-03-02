Отстранение России в лыжах, фигурном катании и других видах спорта, Гиздоль ушел из «Локо», победы «Динамо» и «Ман Сити», старт плей-офф КХЛ и другие новости утра

1. Маркус Гиздоль ушел с поста главного тренера «Локомотива». Немецкий специалист покинул клуб без предупреждения. Тренер объяснил, что ушел из-за ситуации на Украине. Гендиректор «Локомотива» назвал поступок Гиздоля нарушением контрактных обязательств.

Андрей Воронин ушел из «Динамо». Контракт с украинским тренером расторгнут по соглашению сторон.

В то же время Ваноли и его штаб намерены продолжить работу в «Спартаке».

2. ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. ФФКР считает отстранение дискриминационным и грубо противоречащим принципам олимпийского движения.

3. Adidas приостановил сотрудничество с РФС.

4. Лыжная федерация Норвегии запретила участие России и Беларуси в ближайших этапах Кубка мира. Вскоре Международная федерация лыжного спорта отстранила Россию от соревнований.

5. ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии Кубка Гагарина в овертайме, «Металлург» проиграл «Барысу», «Трактор» победил «Нефтехимик».

6. Еще ряд отстранений для российского спорта. Российские и белорусские игроки отстранены от командных турниров ITF, но смогут участвовать в турнирах ATP и WTA и «Больших шлемах». Кубок Кремля отменен.

Международная федерация баскетбола отстранила все сборные и клубы из России от участия во всех своих турнирах.

Международная федерация волейбола отстранила Россию и Беларусь от соревнований. Чемпионат мира по волейболу 2022 года перенесен из России.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах.

7. В паре видов спорта россиянам пока можно выступать. Международная федерация плавания разрешила сборным России и Беларуси выступать в нейтральном статусе. Гонщикам из России разрешили выступать под флагом ФИА. Они должны следовать «принципам мира и политической нейтральности».

8. НХЛ. «Тампа» обыграла «Оттаву» (5:2), у Кучерова очередные 1+1, Сергачев забросил 3-ю шайбу в сезоне, Василевский одержал 29-ю победу. «Виннипег» победил «Монреаль», у Евгения Свечникова гол и передача. Все результаты дня – здесь.

9. «Динамо» разгромило «Нижний Новгород» (3:0) и вышло в 1/4 финала Бетсити Кубка России.

10. В Кубке Англии «Манчестер Сити» обыграл «Питерборо» (2:0) и вышел в 1/4 финала, «Тоттенхэм» вылетел от «Мидлсбро» из Чемпионшипа.

11. FIFPro попросила ФИФА разрешить легионерам РПЛ расторгнуть контракты с клубами.

12. НБА. 39 очков Таунса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Бруклин» уступил «Торонто» и другие результаты.

13. НХЛ остановила действия прав на трансляции в России. «Яндекс» уже получил уведомление от лиги.

14. «Милан» сыграл вничью с «Интером» (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

15. Месси недоволен постоянной критикой французских медиа. Популярные французские издания регулярно ставили ему низкие оценки за игру по итогам матчей.

16. УЕФА выделил 1 млн евро на помощь детям в Украине, 100 тысяч – детям и беженцам в Молдове.

17. Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Потенциальные покупатели считают, что бизнесмен может согласиться.

18. На фасад «Екатеринбург-Арены» вывели слоганы в поддержку российской армии.

19. «Ак Барс» представил новый логотип. Клуб меняет эмблему впервые с 1995 года, на груди свитеров останется герб Татарстана.

Цитаты дня.

Дзюба о критике Миколенко из-за молчания о ситуации на Украине: «Они только говорить и могут»

«Мы не выгоняли американцев за вторжение США в Ирак. Так почему должны россиян?» Коллимор о российских игроках в европейских лигах

Олег Матыцин: «Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового невозможно»

«Решения ФИФА и УЕФА работают на развитие отечественного футбола». Терюшков об отстранении российских команд

Воронин о ситуации на Украине: «Фильм ужасов. Новости с родины выглядят нереально»

Евгений Плющенко: «Нельзя смешивать спорт с политикой. Все хотят мира, и я этого хочу. Я верю нашему президенту»

Руслан Малиновский: «Играть со «Спартаком» не поехал бы. Миранчук тоже против конфликта, ему неприятно»

Лилиан Тюрам: «Не хотите преклонять колено – не хотите выступать против насилия над темнокожими. Людям трудно признать расизм, когда он им выгоден»